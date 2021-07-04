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مطار الملك سعود بالباحة يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه الموسمية

مطار الملك سعود بالباحة يستقبل المصطافين بالهدايا والورود والفواكه الموسمية
http://almnatiq.net/?p=1000655
المناطق - واس:

دشن محافظ العقيق سالم بن مسير بن طواله اليوم, مبادرة استقبال المصطافين القادمين إلى مطار الملك سعود، بالهدايا والورود والفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة.

وشملت المبادرة التي تنفذها الغرفة التجارية الصناعية بالباحة بالشراكة مع لجنة المبادرات والبرامج بمحافظة العقيق، تثبيت لوحات تحمل عبارات ترحيبية بالزوار والمصطافين, والتعريف بجغرافية المنطقة ومواقعها السياحية، حيث تستمر المبادرة خلال الأيام القادمة في مطار الملك سعود بالباحة عبر فريق من الفتيات يتوشحن بالملبوسات التراثية الأصيلة وتقديمهن الهدايا للمسافرين القادمين إلى المنطقة.

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