وزير الطاقة يؤكد أن هناك توافق عام في أوبك + باستثناء دولة

المناطق - الرياض:

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأحد، أن هناك توافقًا بين دول أوبك + باستثناء دولة واحدة.

وأبرز خلال مقابلة مع “العربية”، أن السعودية أكبر المضخين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، متسائلًا عن أسباب سكوت أي دولة إذا كان لديها تحفظات بشأن اتفاق أوبك +.

وأضاف أنه يحضر اجتماعات أوبك + منذ 34 عامًا لم يُشهد خلالها طلبًا مماثلًا، وأكد أنه يمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك +، موضحًا أنه ليس متفائلًا ولا متشائمًا بشأن الاجتماع المقبل لها.