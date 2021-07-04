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إيغور كورنادو ينتقل إلى صفوف الاتحاد

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إيغور كورنادو ينتقل إلى صفوف الاتحاد

إيغور كورنادو ينتقل إلى صفوف الاتحاد
http://almnatiq.net/?p=1000671
المناطق - الرياض:

قرر اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو، على الانتقال إلى صفوف فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيمه خلال الموسم الرياضي الجديد (2021-2022).

وانتقل البرازيلي كورنادو، وفقا لصحيفة “الاتحاد الإماراتية”، إلى صفوف ممثل المملكة، بعد موافقة نادي الشارقة بناء على رغبة اللاعب.

وأبرزت الصحيفة أن اللاعب إيغور حضر إلى نادي الشارقة اليوم، وتم الحديث معه في تفاصيل الانتقال، وتم تسليم ملفه كاملاً لإتمام الصفقة من دون إجباره على أي قرار.

وكانت مصادر صحفية، كشفت عن موافقة إدارة نادي الشارقة الإماراتي، على انتقال كورنادو، إلى فريق الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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