“الموارد البشرية” تعلن دليلي توطين المهن العقارية ومدارس تعليم قيادة السيارات

المناطق - الرياض:

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، دليلي توطين الأنشطة والمهن العقارية، ومدارس تعليم قيادة المركبات.

ويستهدف قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية، توطين 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت في الأنشطة العقارية، على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف واحد كحد أدنى.

وتشمل المهن المستهدفة مهن الوساطة العقارية؛ مثل وسيط بيع وتأجير العقارات وسمسار الأراضي والعقارات وكاتب تسجيل الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى مهن البناء المستدام؛ مثل مهندس مستدام معتمد ومهندس مقيم معتمد ومهندس فاحص جودة وفاحص مبانٍ جاهزة، ومهن التحكم العقاري؛ مثل محكم عقاري ومصلح عقاري.

وفيما يخص قرارتوطين أنشطة مدارس تعليم قيادة المركبات، أوضح الدليل أنه يقتصر العمل فيها على المواطنين بنسبة 100% في جميع المنشآت العامة بمدارس تعليم قيادة السيارات، على أن يتم استثناء بعض المهن مثل عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ، مع مراعاة ألا يتجاوز عدد العاملين في المهن المستثناة نسبة 10% من مجموع العاملين بالمنشأة، والالتزام بزي موحد للمهن المستثناة، وتكون مهنة العامل مدونة خلف الزي.

وأوضحت آلية احتساب التوطين في القرارين، حيث تقرب نسبة التوطين في الأنشطة والمهن العقارية إلى العشرات (0.49 فأقل يقرب إلى الصفر، ومن 0.5 فأعلى يقرب إلى 1)، وتُترك فترة سماح 90 يومًا بين نشر القرار الوزاري والبدء في تطبيق القرار.

فيما يشترط لاحتساب الموظف السعودي بنسبة التوطين المفروضة في أنشطة تعليم قيادة السيارات، ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن الحد الأدنى الموضح، وهو 5 آلاف ريال لمهن مدرب مهني صناعي ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية ومدرب قيادة سيارات، كما تُترك فترة سماح 180 يومًا من تاريخ نشر القرار وبدء تطبيقه.