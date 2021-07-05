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إغلاق 66 محلاً ومخالفة 134 آخرين في أملج

إغلاق 66 محلاً ومخالفة 134 آخرين في أملج
http://almnatiq.net/?p=1000687
المناطق - تبوك:

نفذت بلدية محافظة أملج ، خلال شهر يونيو الماضي 2617 زيارة وجولة تفتيشية ميدانية على المحال والمنشآت التجارية الخاضعة للصحة العامة بالمحافظة ، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة بن خلف العنزي أن هذه الجولات تأتي ضمن حرص البلدية على صحة وسلامة الأغذية، وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وتطبيق الاشتراطات الصحية وتسخير إمكاناتها وجهودها الخدمية من أجل تفعيل دور القطاع الصحي، ومواصلة تطبيق التدابير والإجراءات المكثفة والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وأضاف المهندس العنزي أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق 66 محلاً ومخالفة “134” محلاً و إنذار “118” ومصادرة وإتلاف 21 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، فيما طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين ، مؤكداً أهمية تكثيف الأعمال الرقابية ورفع مستوى الأداء بما يكفل المحافظة على صحة البيئة بجميع أنشطتها المختلفة.

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