منع سفر المواطنين إلى إثيوبيا والإمارات وفيتنام يدخل حيز التنفيذ

المناطق - الرياض:

دخل قرار وزارة الخارجية بمنع سفر المواطنين إلى كل من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة وفيتنام، بشكل رسمي إلى حيز التنفيذ.



وأعلنت الوزارة أول أمس (السبت) منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى تلك الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وشمل الإعلان استمرار منع السفر المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقاً، بجانب تعليق القدوم من الدول الثلاث بالإضافة إلى أفغانستان إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول.

واستثنى إعلان منع القدوم المواطنين المتواجدين في تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل موعد تعليق الرحلات الجوية الذي بدأ سريانه الساعة الـ 11 من مساء يوم أمس (الأحد).