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“تيك توك” يسمح بنشر مقاطع فيديو لمدة 3 دقائق بدلاً من دقيقة واحدة

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“تيك توك” يسمح بنشر مقاطع فيديو لمدة 3 دقائق بدلاً من دقيقة واحدة

“تيك توك” يسمح بنشر مقاطع فيديو لمدة 3 دقائق بدلاً من دقيقة واحدة
http://almnatiq.net/?p=1000700
المناطق - وكالات:

تنوي منصة «تيك توك» السماح لمستخدميها بنشر مقاطع فيديو على منصتها، تصل مدة كل منها إلى 3 دقائق، بدلاً من دقيقة واحدة.

وأوضحت المنصة وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يوم أمس (الخميس)، أنها ستتيح ذلك قريبًا، فيما أوضح مدير المنتجات في «تيك توك»، درو كيرشوف، سبب إقدام المنصة على هذه الخطوة.

وذكر أن كثيرا من مستخدمي التطبيق أبدوا رغبتهم في زيادة مدة مقاطع الفيديو بحيث يتاح لهم وقت لإضفاء الحيوية على عروض الطهو، ودروس التجميل، وغيرها من المقاطع التدريبية والعروض التمثيلية.

وذكرت الشبكة التابعة لمجموعة «بايتدانس» الصينية أن نشر مقاطع بهذا الحجم كان يخضع للاختبار، كما كان متاحاً فقط لبعض مصممي المقاطع، مضيفة أن هذه الميزة الجديدة ستطرح لتشمل مئات الملايين من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

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