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“الأحوال المدنية”: هذه طريقة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية

“الأحوال المدنية”: هذه طريقة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية
http://almnatiq.net/?p=1000713
المناطق - الرياض:

أبرزت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية رداً على استفسار أحد الأشخاص طريقة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية.  

وأوضحت الوكالة أن خدمة طلب تصحيح الاسم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل الاسم باللغة الإنجليزية في سجله المدني عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر أفراد”.  

وأضافت أن طريقة الاستفادة من الخدمة تبدأ بتسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة “أبشر أفراد”، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر مركز الرسائل والطلبات، مبينةً أن الخدمة تشمل المواطنين والمواطنات وتتطلب نسخة من جواز السفر. 

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