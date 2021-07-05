“البيئة” في جازان تنظم ورشة عمل في التنمية الزراعية المستدامة

جــازان - فضه عطيف:

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان اليوم، ورشة عمل تعريفية بعنوان ” التنمية الزراعية المستدامة ” ، بحضور مدير فرع وزارة البيئة و المياة و الزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف ، وذلك بقاعة المناسبات بفندق كورت بارد ماريوت بمدينة جيزان.



وهدفت الورشة التي نفذت بمشاركة العديد من المتخصصين في التنمية الريفية الزراعية المهندس حسام الهويمل والمهندس عارف الرشيدي والاستاذه مها دغريري لتعزيزً قدرات صغار المنتجين الزراعيين، وتنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية و المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة عبر توفير الاحتياجات الكلية من الطاقة الغذائية لسكان المناطق المستهدفة، المساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقًا لمستهدفات ومكتسبات رؤية المملكة 2030 والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من خلال ثمانية قطاعات متكاملة لدعم المنتجات الزراعية في مختلف مناطق المملكة تشمل البن، والثروة الحيوانية، و الثروة السمكية، والفواكة، والنباتات العطرية، والمحاصيل البعلية، والنحل والعسل، والقيمة المضافة.