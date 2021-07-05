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فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي

فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي
http://almnatiq.net/?p=1000730
جــازان - فضه عطيف:

قال قال فرع وزارة الصحة في جازان إن فريق طبي بمستشفى الحرث العام تمكن ولله الحمد من انهاء معاناة مريضة حامل في الشهر التاسع مع جنينها وذلك بإجراء عملية قيصرية عاجلة شاركت في العملية استشارية نساء عبر تقنية الطب الاتصالي.

وفي التفاصيل حضرت المريضة لقسم الطوارئ وهي تعاني من آلالام وبعد إجراء التحاليل المخبرية والفحوصات الإشعاعية تبين انها تعاني من تقزم في النمو وضيق في الحوض مع نزول المشيمة في جدار الرحم واعتراض الجنين، جعلت المريضة في حالة خطيرة، ويصعب على المستشفى تحويلها الى مستشفى آخر، فتم استخدام تقنية الطب الاتصالي والتواصل مع استشارية النساء والولادة المناوبة وعرض حالتها عبر تقنية الطب الاتصالي حيث  نقلها إلى غرفة العمليات وإجراء عملية قيصرية طارئة لها من قبل الفريق الطبي بمستشفى الحرث وبمشاركة لحظية من قبل استشارية النساء والولادة المناوب عبر تقنية الطب الاتصالي والتي تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وبعد إجراء العملية تم نقل المريضة الى قسم التنويم ومتابعة حالتها الصحية من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم حتى تماثلت بالشفاء وغادرت المستشفى ولله الحمد.

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