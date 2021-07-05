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صلاحيات لمديري المدارس في «توكلنا».. واقتصار الحضور على المتوسطة والثانوية

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صلاحيات لمديري المدارس في «توكلنا».. واقتصار الحضور على المتوسطة والثانوية

صلاحيات لمديري المدارس في «توكلنا».. واقتصار الحضور على المتوسطة والثانوية
http://almnatiq.net/?p=1000737
المناطق - الرياض

منح تطبيق «توكلنا» صلاحية جديدة لمديري ومديرات المدارس حيث أصبح بإمكانهم الاطلاع على إحصائية لمنسوبي المدرسة توضح المتعافين والمصابين ومن تلقوا اللقاح من الطلاب والمعلمين والكادر الإداري. يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم اتفاقها مع وزارة الصحة على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتقديم لقاح كورونا لخمسة ملايين ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر.

وأشارت مصادر إلى أن الإعلان يوحي بأن وزارة التعليم ستقصر التعليم الحضوري على طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، لا سيما أن البروتوكولات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة تسمح بتلقيهم اللقاح، وهو الأمر الذي بدأت فيه الوزارة بالفعل منذ أيام عدة. وأوضحت الوزارة أن البرنامج شمل مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن. وفقاً لعكاظ.

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