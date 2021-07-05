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الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة

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الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة

الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1000739
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – انخفاضًا طفيفًأ في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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