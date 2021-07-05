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رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وجودة الخدمات

رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وجودة الخدمات
http://almnatiq.net/?p=1000740
المناطق- الرياض

قام معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بزيارة تفقدية للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة.
واطلع الدكتور اليوسف خلال زيارته على سير العمل في المحكمة من خلال التنسيق المتكامل بين إدارات وأقسام المحكمة والإدارات المعنية بضبط وإدارة الجلسات القضائية عن بعد، والاطلاع على عمل إدارة الدعاوى وآلية العمل الرقمي الذي يتم عبر منصة معين الرقمية، وغيرها من المنصات الرقمية المعنية بسير إجراءات الدعاوى المرفوعة لدى المحكمة، كما تفقد معاليه مرافق المحكمة وجودة الخدمات التي تقدمها للمنسوبين، وعلى ما تتطلبه من تطوير وتحسين.
والتقى معاليه بأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة، وبحث معهم سبل التطوير والتنسيق في إنهاء القضايا في مدة وجيزة، بما يكفل للمتقاضين حقهم ويحقق مبدأ العدالة الناجزة في دعواهم أمام المحكمة, كما التقى بمنسوبي المحكمة مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود؛ للوصول إلى تقاضٍ عادل للمستفيدين كافة، واستثمار التقنيات الرقمية التي وفرها القضاء الإداري؛ لاستكمال مراحل التحول الرقمي لخدماته بكل يسر وسهولة، منوهاً بحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها واهتمامها بالقضاء الإداري لخدمة المستفيدين، وتوفير منصات متعددة تسهل لهم متابعة الدعوى بشكلٍ رقمي؛ لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية التي وضعت ضمن أهدافها ومراحلها التحول الرقمي للأعمال القضائية كافة.
يذكر بأن هذه الزيارة تأتي امتدادًا لزيارات معالي رئيس ديوان المظالم التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛ للاطلاع على سير إجراءات العمل، والوقوف ميدانيًا على متطلبات المحاكم.

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