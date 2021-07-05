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سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة

سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة
http://almnatiq.net/?p=1000741
المناطق - الرياض

تستعد العاصمة المصرية القاهرة اليوم لسحب قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتقام منافساتها بالمغرب خلال المدة من الـ 29 من يوليو الجاري حتى الـ 15 من أغسطس القادم.
ويشارك في البطولة 16 منتخباً وهم: المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وجيبوتي والصومال واليمن.

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