احدث الأخبار

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل
أبرز المواد
 كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”
أبرز المواد
 معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس
أبرز المواد
 سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وجودة الخدمات
أبرز المواد
 صلاحيات لمديري المدارس في «توكلنا».. واقتصار الحضور على المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي
أبرز المواد
 “البيئة” في جازان تنظم ورشة عمل في التنمية الزراعية المستدامة
أبرز المواد
 “التقني للألبان” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي
أبرز المواد
 “الأحوال المدنية”: هذه طريقة تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية
أبرز المواد
 كيفية ترغيب الأطفال في تناول الخضراوات؟
أبرز المواد
العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

أبرز المواد
كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”

كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”

أبرز المواد
معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس

معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس

أبرز المواد
سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة

سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة

أبرز المواد

كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”

كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”
http://almnatiq.net/?p=1000744
المناطق - الرياض

أعلن قسم الابتكار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” تأهيل أول دفعة مشاركة في ورشة عمل ” إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع “التي نظمتها الجامعة على مدى ثلاثة أسابيع عن طريق “الإنترنت”.
وأوضح مدير شراكات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإدارة الابتكار والتنمية الاقتصادية في كاوست عمر كتبي، أن الورشة تهدف لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة العملية والمفاهيم الأساسية لتقنيات “الإنترنت” الحديثة ، وتزويد المشاركين فيها بالمعلومات حول تقديم أساسيات “إنترنت الأشياء” والتقنيات المستخدمة، وفهم الأساسيات والقيمة الإضافية المحتملة لـ”إنترنت الأشياء” ضمن أعمالهم ومنتجاتهم .
وأضاف أن الورشة تناولت الحلول العملية لفهم أنظمة “إنترنت الأشياء” وكيف تُستخدَم الأدوات المناسبة لتحليل وتصميم هذه الأنظمة ، وتمكينهم من اختراع حلول تقنية تناسب القطاعات التي يعمل بها المستفيدون، وانتهاء بمرحلة دمج المفاهيم ضمن مجموعة من التطبيقات العملية المتخصصة حسب نشاط الجهات المشاركة.
وأفاد كتبي أن ورشة عمل ” إنترنت الأشياء و الجيل الصناعي الرابع ” تسعى لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بتنفيذ المعرفة المستفادة من خلال تطبيق “إنترنت الأشياء” في بيئات عملهم وتطوير البنية التحتية الخاصة بجهات أعمالهم.

روابط ذات صلة

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل
معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس

معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس
سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة

سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*