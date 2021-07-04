سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, العقيق , القرى , المندق , بلجرشي , بني حسن, غامد الزناد , والأجزاء المجاورة لها.