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سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

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سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً
http://almnatiq.net/?p=1000746
المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات, العقيق , القرى , المندق , بلجرشي , بني حسن, غامد الزناد , والأجزاء المجاورة لها.

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