مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجهة سياحية بخيارات متعددة

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في خطوة فريدة من نوعها تقفز المدينة الواعدة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية فوق حدود التوقعات، وتتجاوز الفكرة والخيال في واقع ملموس وثري بخيارات لا متناهية، لعيش تجربة الرفاهية في أدق صورها، وذلك بتوفير أسلوب حياة منوع ، وبذلك تكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مقدمة الوجهات التي أعلنت عنها الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة “روح السعودية” ضمن برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار “صيفنا على جوك”، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية، ويقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

تتجلى الرفاهية في المدينة الاقتصادية على صور عدة، فكل شيء يبدو مثالي من الوهلة الأولى والصورة تبدو أعمق من الداخل وأكثر شراحة. حيث تمتد المدينة فوق مساحات خضراء يقابلها من الجهة الأمامية زرقة البحر، وتمتزج الطبيعة بين رائحة العشب الصيفي وارتطام الأمواج لتضبط إيقاع الحياة وتحافظ على توازن اللحظة.

وتُعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الملاذ الأكثر ملائمة لخوض التجارب والمغامرات، ففي شاطئ يام تتعدد الأنشطة الترفيهية المائية حيث يمكنك ركوب الأمواج وتجربة الطفو فوق سطح البحر، أو استئجار القوارب السريعة والتسابق مع الهواء، كما يمكن بواسطة اليخوت الإبحار في القناة البحرية، ولا تتوقف المغامرة إلى هذا الحد بل تتيح تجربة التجديف الواقف بالقوارب استكشاف طريقة مختلفة للمشي فوق الماء.

قائمة الأشياء التي يمكن تجربتها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية واسعة وتزداد يومًا بعد يوم، ومن الأنشطة الترفيهية التي تسافر بالزائر إلى المستقبل تتضح في ألعاب الفيديو عبر مسار السيارات السريع في جمان بارك “مسار غو-كارتينج” الذي يبلغ طوله 700 متر حيث يتيح ممارسة التسابق والتنافس مع مجموعة من السيارات داخل مسار متعرج بزوايا حادة، لتنغمس كليًا في مغامرة مثيرة ورائعة تنقلك إلى رحابة الضحك والحماسة.

وفي منتصف المدينة الاقتصادية هناك أحد أجمل ملاعب الجولف في الشرق الأوسط، نادي غولف رويال غرينز من خلاله تمتعه بنفس جودة الملاعب العالمية الشهيرة، ويتكون من 18 حفرة تتوزع على مساحة خضراء مسطحة وملائمة للمنافسة. في حين تضمن منطقة “كيك” تجربة أشهى المأكولات في المدينة الاقتصادية، التي تتنوع ما بين المطبخ الفرنسي والياباني والأطباق المكسيكية والبحرية وحتى المأكولات السريعة.

وبعد أن ينقضي النهار وتميل الشمس إلى الغروب تتحول المدينة إلى مكان ملهم وساح، وتكون تجربة التخييم في مخيم لاغونا إسكيب الصحراوي الواقع على أطراف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتكون بذلك الرفاهية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجربة سلوكية وتفاعلية من خلال تركيبة المدينة الحديثة والفاخرة.