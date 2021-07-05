احدث الأخبار

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً
منطقة الباحة
 أمل جديد.. دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل
صحة
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل
أبرز المواد
 كاوست: تأهيل أولى دفعات برنامج “إنترنت الأشياء والجيل الصناعي الرابع”
أبرز المواد
 معهد العالم العربي يحتضن “ليالي السينما السعودية” في باريس
أبرز المواد
 سحب قرعة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة بالقاهرة
أبرز المواد
 رئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وجودة الخدمات
أبرز المواد
 صلاحيات لمديري المدارس في «توكلنا».. واقتصار الحضور على المتوسطة والثانوية
أبرز المواد
 الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 فريق طبي بمستشفى الحرث ينقذ حياة مريضة عبر تقنية الطب الاتصالي
أبرز المواد
 “البيئة” في جازان تنظم ورشة عمل في التنمية الزراعية المستدامة
أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساءً

منطقة الباحة
أمل جديد.. دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل

أمل جديد.. دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل

صحة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 9 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أبرز المواد
العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

العثيمين يشدد على دور مجمع الفقه الإسلامي في مواجهة خطابات التطرّف والعنف والجهل

أبرز المواد

أمل جديد.. دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل

أمل جديد.. دراسة تُبشر بحماية الرئتين من التلف القاتل
http://almnatiq.net/?p=1000760
المناطق - وكالات

تقتل الأنفلونزا الموسمية نحو 600 ألف شخص سنويًا في جميع أنحاء العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، كما أن لها تاريخا طويلا من الأوبئة التي ضربت البشرية، من أشهرها الإنفلونزا الإسبانية في عام 1910 أو H1N1 في عام 2009، إذ حصد كلا الوبائين معًا أرواح نحو 50 مليون شخص.

ويرجع السبب الرئيسي للوفاة بالأنفلونزا إلى مهاجمة الجهاز المناعي للتجمع الفيروسي داخل الرئة، لكن في بعض الأحيان يكون رد فعل الجهاز المناعي أقوى من المطلوب، فيُتلف الكثير من الأنسجة في الرئتين، حتى تفقد القدرة على توصيل كمية كافية من الأكسجين للدم، مما يؤدي إلى الإصابة بنقص التأكسج ثم الوفاة.

هذا العملية بقيت لوقت طويل محط اهتمام مجتمع البحث العلمي، حتى توصل مؤخرًا علماء من معهد جولبنكيان دي سينسيا بالبرتغال إلى نتائج جديدة مبشرة، نشرت في دراسة حديثة بدورية plos pathogens العلمية.

دراسة مبشرة

وعن الدراسة الواعدة تقول ماريا جواو أموريم، قائدة الفريق الذي أجرى الدراسة: “بعد دخول فيروس الإنفلونزا إلى جسم الإنسان، يصدر رد فعل قوي من الجهاز المناعي تجاه التجمع الفيروسي الهائل، الذي سرعان ما يرسل كتائب من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والجزيئات الالتهابية للقضاء على الفيروس”.

وتتابع: خلال أيام قليلة من هجوم الجهاز المناعي، يمكن القضاء على الفيروس وحماية أنسجتنا منه، لكن في كثير من الأحيان تصاب الرئة بأضرار كبيرة قد تؤدي إلى الوفاة”.

تقول أموريم إنهم توصلوا في دراستهم إلى أن هناك بروتينا يتم ترميزه في البشر بواسطة بروتين DAF يرمز إلى عامل تسريع الاضمحلال، هو المسؤول عن تفاقم عدوى الأنفلونزا ويزيد من تلف الرئتين لدى الفئران.

وتُبيّن أن DAF هو مستقبل موجود على سطح معظم الخلايا يعمل على حمايتها من التعرض لهجوم من قبل أحد أنظمة المراقبة المناعية الخاصة بنا. ويحمينا هذا النظام من مسببات الأمراض الغازية بمجرد اكتشافها في الدورة الدموية، عن طريق تعطيل العامل الممرض نفسه، أو داخل الخلايا المصابة، عن طريق وضع استراتيجية للقضاء عليها.

سلاح ذو حدين

من جانبه يقول المؤلف الأول للدراسة نونو سانتوس، إن بروتين DAF قد يكون بمثابة سلاح ذو حدين لأنه إذا دمر المكمل خلايا من المضيف، فهناك خطر مرتبط بإحداث إصابة ذاتية مفرطة من خلال القضاء على الكثير من الخلايا السليمة وتعزيز الالتهاب.

ويتابع: “ارتبطت شدة المرض والوفيات مع كل من النقص أو الزيادة في تنشيط المكمل المرتبط بالبروتين DAF”.

على عكس التوقعات، وجد الفريق أن فيروس الإنفلونزا A يستغل بروتين DAF لتحفيز تنشيط المكمل كآلية للتهرب المناعي، مما يزيد من تجنيد الخلايا المناعية، ومن ثم وقوع ضرر بالغ على الرئتين.

ويمثل القضاء على بروتين DAF خطورة بالغة، إذ يؤدي إلى أمراض مناعية، ومن ثم يمكن أن يعتمد دور DAF في عدوى الأنفلونزا على كيفية تفاعله مع بعض أجزاء الفيروس، مما يؤدي إلى القضاء على الفيروس دون الإضرار بالأنسجة السليمة.

وتكمن أهمية الدراسة في فهم العلماء أسباب تلف الرئة، وهو الأمر الذي يفتح أفاقا كبيرة في المستقبل لتوفير علاجات فاعلة تحمي الأنسجة السليمة في الرئتين وتحد من أسباب الوفاة بالأنفلونزا.

روابط ذات صلة

كيفية ترغيب الأطفال في تناول الخضراوات؟

كيفية ترغيب الأطفال في تناول الخضراوات؟
متحدث الصحة: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا والمتحور “دلتا” أسرع انتشارًا واللقاحات ذات فعالية

متحدث الصحة: صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا والمتحور “دلتا” أسرع انتشارًا واللقاحات ذات فعالية
الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

الصحة: الجرعة الثانية من لقاح كورونا متاحة لفئة الـ 40 عامًا فأكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*