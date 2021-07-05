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دراسة: التخلي عن الدهون تماما يعجل الشيخوخة

دراسة: التخلي عن الدهون تماما يعجل الشيخوخة
http://almnatiq.net/?p=1000762
المناطق - وكالات

يوصي العلماء بمراقبة نظامك الغذائي من أجل الشعور بالراحة. حدد خبراء التغذية أكثر الأخطاء الغذائية شيوعًا التي يمكن أن تسرع الشيخوخة.

الإفراط في تناول الصوديوم يؤدي إلى الشيخوخة. وهوموجود في الأطعمة المصنعة والمعبأة.

يشتكي خبراء التغذية من أن الاستغناء عن كل الدهون ليس مفيدًا. فهي ضرورية لدعم نمو الخلايا وحماية الأعضاء والمساعدة في امتصاص الفيتامينات، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الألياف في الحفاظ على الأداء الطبيعي للجهاز الهضمي، وتمنع تراكم السموم التي تسبب السرطان.

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