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ارتفاع حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50

ارتفاع حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50
http://almnatiq.net/?p=1000771
المناطق - وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى تحطّم الطائرة العسكرية الفلبينية إلى 50 قتيلا، فيما لا تزال قوات الأمن عمليات البحث عن الصندوقين الأسودين في جزيرة جولو .
وأكد الناطق باسم القوات المسلحة الفلبينية الجنرال إدغار أريفالو أن 50 شخصًا، بينهم 47 كادرًا عسكريًا وثلاثة مدنيين، قتلوا عندما انزلقت الطائرة واندلعت النيران على متنها في إحدى القرى.

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