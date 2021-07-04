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«جامعة الشمالية»: فتح القبول لمنح غير السعوديين

«جامعة الشمالية»: فتح القبول لمنح غير السعوديين
http://almnatiq.net/?p=1000775
المناطق - الحدود الشمالية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، ابتداءً من أمس (الأحد) 24/‏ 11/‏ 1442هـ، لمدة أسبوع للتسجيل.

وأوضحت الجامعة أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين، للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وتنقسم المنح الدراسية إلى قسمين: الأول منح داخلية للطلبة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، والثاني منح خارجية للطلبة خارج المملكة.

وتهدف المنح إلى تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، وتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وإعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات، واستقطاب الطلاب المميزين علمياً، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي، وإقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية، وتعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.

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