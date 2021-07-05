«بسلام آمنين».. شعار أزياء العاملين بمخيمات الحج

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حددت وزارة الحج والعمرة الزي المعتمد للعاملين في المخيمات، وطلبت من شركات ومؤسسات حجاج الداخل تضمين الزي شعار حج هذا العام (بسلام آمنين) في منتصف الظهر على أن تتم كتابة القائد الصحي أو مقدم خدمات الإعاشة أو مسؤول النظافة في أعلى الظهر حسب نوع الزي وتطريز شعار الوزارة في يسار التصميم وشعار المجلس التنسيقي في يمين التصميم.

في غضون ذلك، انتهت الوزارة من تجهيز بطاقات ذكية للحجاج والعاملين في الخدمة وهي مرتبطة بتطبيق إلكتروني يساعد الحجاج على الاطلاع على الجدول اليومي وطلب الوجبات الغذائية والمحادثة مع المسؤولين بسهولة وتقييم مرافق الحج والخدمات الأخرى. وتحتوي البطاقة على بيانات الحاج (الاسم – المخيم – الفوج – الوحدة)، كما تحتوي على اسم مرافق الوحدة التابع له ورقم جواله. وتعمل البطاقة عن طريق تقنية اتصال المجال القريب (NFC) التي تمكن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) المنتشرة في المشاعر المقدسة، كما تحتوي على رمز شريطي (Barcode) تتم قراءته عن طريق العاملين لمعرفة معلومات الحاج والبرنامج الذي يتبع له ورقم البرنامج إضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR code) لتحميل التطبيق.