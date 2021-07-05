بايدن: الحرب ضد كوفيد-19 لم تنته بعد

بايدن: الحرب ضد كوفيد-19 لم تنته بعد

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بايدن: الحرب ضد كوفيد-19 لم تنته بعد

بايدن: الحرب ضد كوفيد-19 لم تنته بعد
http://almnatiq.net/?p=1000780
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى الاستقلال أنّ بلاده باتت “تُسيطر” على كوفيد-19، إلا أنّه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس لم “يُهزم” بعد.

وقال بايدن أمام نحو ألف ضيف في البيت الأبيض إنّ الرابع من يوليو الذي يُحيي ذكرى إعلان الاستقلال في 1776 هو “احتفال خاصّ هذا العام لأنّنا نخرج من سنة حالكة”.

وأكّد في خطابه “نحن قريبون أكثر من أيّ وقتٍ مضى من إعلان استقلالنا عن الفيروس”، لكنّه حذّر من أنّ كوفيد-19 لم “يُهزم” بعد، في حين يثير الانتشار السريع للمتحوّرة دلتا الشديدة العدوى ومعدّل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وقال بايدن أمام حشد كبير من الضيوف في البيت الأبيض “كوفيد-19 لم يُهزم. نعلم جميعاً بأنّ متحوّرات قويّة قد ظهرت، مثل المتحوّرة دلتا”.

واعتبر الرئيس أن تلقّي التطعيم في هذه الظروف هو “أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق”.

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