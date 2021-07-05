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ضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل في المدينة المنورة

ضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل في المدينة المنورة
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المناطق - المدينة المنورة

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة 10927 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة خلال شهر يونيو الماضي, للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.
وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 1688 مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى تحرير 93 مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، كما سجّلت فرق التفتيش 709 إنذارات للمنشآت المخالفة، في حين تلقت الوزارة 4 بلاغات وردت عبر مختلف وسائل التواصل, وقد جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وأكّد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحدّ من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق “معاً للرصد” المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19911 .

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