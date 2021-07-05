اليابان توسع عمليات البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية

اليابان توسع عمليات البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية

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اليابان توسع عمليات البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية

اليابان توسع عمليات البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية
http://almnatiq.net/?p=1000796

وسّعت فرق الإنقاذ في اليابان اليوم، عمليات البحث عن ناجين من الانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرًا قرب العاصمة طوكيو.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن 80 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين وتضرر 130 منزلًا في أعقاب وقوع الانهيارات الطينية في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا على مدار اليومين الماضيين.
وأضافت أن الانهيارات الطينية تسببت في مصرع 3 أشخاص على الأقل، مشيرة إلى أن فرق الإغاثة تمكنت من إنقاذ 23 شخصًا آخرين كانوا قد حوصروا بسبب أكوام الطين، كما قُطعت إمدادات المياه عن بعض المناطق وأغلقت بعض الطرق.

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