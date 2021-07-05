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وزير الأوقاف المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

وزير الأوقاف المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

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وزير الأوقاف المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة

وزير الأوقاف المصري يزور المتحف الدولي للسيرة النبوية بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1000797
المناطق - المدينة المنورة

زار معالي وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له أمس، المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة.
وتجوّل معاليه داخل أقسام المتحف وشاهد عدداً من العروض التفاعلية الحديثة، التي تحاكي الواقع الافتراضي عن سيرة النبي – صلى الله عليه وسلم -، معبراً عن إعجابه بما شاهده، ومثمناً للمملكة جهودها في خدمة القرآن والسنة النبوية، ولرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع النوعي الذي يخدم الجميع .

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