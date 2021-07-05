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الشيخ السديس يدشّن الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام

الشيخ السديس يدشّن الدورة العلمية الثامنة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1000799
المناطق - مكة المكرمة

دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أمس الدورة العلمية العامة الثامنة بالمسجد الحرام لهذا العام, تحت عنوان “أحكام الحج ومقاصده في ظل الجائحة”، وذلك ضِمن البرامج التوجيهية والإرشادية المقامة عن بُعد تستمر لمدة خمسة أيام .
وأكّد الشيخ السديس أن الرئاسة تحرص على تقديم ما يفيد من برامج ودورات، والتي تتضمن سلسلة محاضرات ودروس علمية, تتناول موضوعات متعددة في توجيه العمَّار والحجاج، وإرشادهم للمقتضيات الشرعية والمقاصد والأحكام والآداب والقِيم الدينية.
وأوضح أن الدورة العلميَّة تقام عبر منصة منارة الحرمين، ويشارك فيها كوكبة من أصحاب المعالي والفضيلة, منوّها بحرص القيادة الرشيدة أيدها الله على تحقيق مقاصد الشريعة ونشر التسامح والوسطية والاعتدال، والعلم الشرعي الصحيح، لإقامة الشعائر الدينية وفق ماجاء في القران الكريم والسنة النبوية، لافتاً أن البرامج العلمية والتوجيهية تركّز على مقصد حفظ النفس، من خلال ما تقوم به الجهات الصحية من إجراءات احترازية، وماتقدمه القيادة الرشيدة من دعم لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين .

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