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أمين عسير يتابع ميدانيا مشروعي طريق الثلاثين و مرحبا ألف في مدينة أبها

أمين عسير يتابع ميدانيا مشروعي طريق الثلاثين و مرحبا ألف في مدينة أبها

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أمين عسير يتابع ميدانيا مشروعي طريق الثلاثين و مرحبا ألف في مدينة أبها

أمين عسير يتابع ميدانيا مشروعي طريق الثلاثين و مرحبا ألف في مدينة أبها
http://almnatiq.net/?p=1000810
المناطق - عسير

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي يرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني تنفيذ مشروعي طريق الثلاثين الرابط بين احياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله ، و طريق مرحبا ألف الرابط بين طريق المطار و ابوهريرة ( الاربعين ) الجاري تنفيذها في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.
و جاءت جولة الأمين الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.
وشدد الدكتور و ليد الحميدي على المقاولين بالسرعة في تنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.
وأكد حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير ، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

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