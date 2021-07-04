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“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي

“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي

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“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي

“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي
http://almnatiq.net/?p=1000817
المناطق -الخرج

وقَع المعهد التقني للألبان والأغذية بمحافظة الخرج اتفاقية تدريب وتوظيف مع شركة “فرسان للأغذية”، وذلك لتعزيز وتأهيل وتوظيف الكادر السعودي في عدد من التخصصات الصناعية التي تتناسب مع احتياج سوق العمل.
من جانبه أعرب المدير التنفيذي للمعهد ابراهيم العقيلي عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى توطين صناعة الغذاء وتأهيل وتطوير كوادرها، وهو ما سيعمل المعهد على تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية.
وبين”العقيلي” أن المعهد التقني للألبان يدعم جميع الشركات والمؤسسات الوطنية من أجل المساهمة في رؤية 2030 وبرنامج صُنع في السعودية بهدف خدمة تأهيل وتمكين أبناء الوطن.
يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات المعهد في توطين صناعة الغذاء في المملكة، حيث تهدف إلى تمكين وتأهيل الكادر السعودي، وتعزيز برامج التدريب، ودعم خطط التوطين في صناعة الأغذية، بما يحقق متطلبات سوق العمل في توفير الفرص للشباب السعودي.

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