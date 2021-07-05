احدث الأخبار

المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”
منطقة تبوك
 60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 “المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “
المنطقة الشرقية
 إقبال واهتمام من سيدات ورائدات الأعمال بالفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة الشرقية
منوعات
 أمانة الشرقية تكشف عن خطة عمل المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك 1442هـ
المنطقة الشرقية
 3 طلاب بالشرقية ينتزعون عن “بعـــــد” ميداليات ذهبية وببرونزية ضمن أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات 2021م
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1700 جولة رقابية وتضبط 96 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأحد
المنطقة الشرقية
 تعليم عنيزة تختتم برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية بـ58 ألف ساعة تدريبية لـ11 ألف متدرب ومتدربة
منطقة القصيم
 أمير الشرقية يشيد بالفرق التطوعية ودعمهم لأعمال الإنقاذ
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية وعدد من رؤساء لجان مجلس الغرف السعودية
المنطقة الشرقية
 “الزكاة والضريبة والجمارك”: (فاتورة) تدعم المُكلفين من قطاع الأعمال وترفع نسبة الالتزام الضريبي
المنطقة الشرقية
المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”

المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”

منطقة تبوك
60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المنطقة الشرقية
“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي

“المعهد التقني للألبان والأغذية ” يوقع اتفاقية توظيف وتدريب للكادر السعودي

منطقة الرياض
أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “

أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “

المنطقة الشرقية

60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=1000818
الدمام – فتحية عبدالله

حقق 60 طالباً من المراحل الثانوية العامة 130 ساعة استفادة من معسكر ” شغف ” الصيفي الذي نظمته الجامعة واختتم أمس الأول من خلال مركز التعليم المستمر أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات لطلبة على مدى 14 يوماً داخل الجامعة.

و ذكر عميد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة الاستاذ الدكتور عبدالكريم الهويش في الحفل الختامي الذي رعاه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش بان الطلبة المشاركون والمشاركات حققوا نسبة استفادة عالية من خلال ما قدم من برامج في المعسكر والذي تضمن على 4 فروع أساسية هي الفرع الالكتروني والتقني والفرع المهاري وفرع التصميم والفنون وفرع الترفيه و ان الهدف الرئيس من المعسكر هو شغل أوقات الطلاب بما يحقق الفائدة والمتعة ويعرفهم على الجو التعليمي والأكاديمي في الجامعة ، و وقف على تقديمه نخبة من المختصين ركزوا على الجوانب التعليمية والابتكارية والاجتماعية حيث وفرت الجامعة غرفة لكل مشترك و اشراف مباشر على مدار الساعة من قبل متخصصين ومواصلات لكافة التنقلات .

وأضاف الدكتور الهويش بأن البرنامج جاء كأحد الأفكار الجديدة للجامعة والتي تحظى بدعم وتحفيز معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله الربيش لتعميق الاستفادة من ما تقدمه الجامعة وأن يكون الطالب المشارك على دراية واسعه بأنواع العلوم المتعددة ويمارس التعلم على أرض الواقع بجانب أقرانه من تقديم متخصصين في كافة المجالات المطروحة مطبقين اعلى درجات الوقاية والاحترازات الطبية التي تحمي الطلبة من انتشار فيروس كورونا ، فالبرنامج تدريبي تثقيفي ترفيهي حمل اسمه من حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع خلال حديثه عن رؤية المملكة ، حيث أن كلمة “شغف” تحمل معنى قوة الإرادة في تحقيق الهدف .

من جانبها ذكرت مديرة مركز التعليم المستمر في الجامعة الدكتورة نورة العمري بأن البرنامج جاء ثريا بكافة مجالاته ولمسنا تفاعل الطلبة والطالبات من خلال ما قدم من برامج متميزة خلال الـ 14 يوما الماضية حيث مارس الطلبة جميع أنواع العلوم والمهارات و المعارف والتي من شأنها أن تقدم محتوى ثري للمشاركين بشكل مكثف وبنظام يستطيع الطالب من بعده أن ينظم وقته ويومه وهذا ما نسعى له بأن يكون للطالب هدف يصل إليه حيث جاء البرنامج ليوجه الطالب نحو تحقيق التطلعات وأن يشارك مع زملاءه ليكون فردًا فاعلاً في مجتمعه يثق بنفسه ويعتمد عليها وأن يوصّل الرسالة المنشودة من المعسكر فمركز التعليم المستمر بالجامعة مستمر في تقديم كافة البرامج والمعسكرات التي تنمي المهارة لدى الطلبة إضافة الى تقديم البرامج والدورات التدريبية المختلفة ، والدبلومات المهنية المتقدمة التي تخدم مختلف القطاعات في المجتمع والقطاعين .

روابط ذات صلة

أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “

أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “
أمانة الشرقية تكشف عن خطة عمل المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك 1442هـ

أمانة الشرقية تكشف عن خطة عمل المسالخ خلال عيد الأضحى المبارك 1442هـ
3 طلاب بالشرقية ينتزعون عن “بعـــــد” ميداليات ذهبية وببرونزية ضمن أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات 2021م

3 طلاب بالشرقية ينتزعون عن “بعـــــد” ميداليات ذهبية وببرونزية ضمن أولمبياد البلقان للناشئين في الرياضيات 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*