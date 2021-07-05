60 طالب وطالبة يختتمون ” شغف ” بـ جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

الدمام – فتحية عبدالله

حقق 60 طالباً من المراحل الثانوية العامة 130 ساعة استفادة من معسكر ” شغف ” الصيفي الذي نظمته الجامعة واختتم أمس الأول من خلال مركز التعليم المستمر أحد المراكز التابعة لمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات لطلبة على مدى 14 يوماً داخل الجامعة.

و ذكر عميد الدراسات الاستشارية والخدمات بالجامعة الاستاذ الدكتور عبدالكريم الهويش في الحفل الختامي الذي رعاه معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش بان الطلبة المشاركون والمشاركات حققوا نسبة استفادة عالية من خلال ما قدم من برامج في المعسكر والذي تضمن على 4 فروع أساسية هي الفرع الالكتروني والتقني والفرع المهاري وفرع التصميم والفنون وفرع الترفيه و ان الهدف الرئيس من المعسكر هو شغل أوقات الطلاب بما يحقق الفائدة والمتعة ويعرفهم على الجو التعليمي والأكاديمي في الجامعة ، و وقف على تقديمه نخبة من المختصين ركزوا على الجوانب التعليمية والابتكارية والاجتماعية حيث وفرت الجامعة غرفة لكل مشترك و اشراف مباشر على مدار الساعة من قبل متخصصين ومواصلات لكافة التنقلات .

وأضاف الدكتور الهويش بأن البرنامج جاء كأحد الأفكار الجديدة للجامعة والتي تحظى بدعم وتحفيز معالي رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالله الربيش لتعميق الاستفادة من ما تقدمه الجامعة وأن يكون الطالب المشارك على دراية واسعه بأنواع العلوم المتعددة ويمارس التعلم على أرض الواقع بجانب أقرانه من تقديم متخصصين في كافة المجالات المطروحة مطبقين اعلى درجات الوقاية والاحترازات الطبية التي تحمي الطلبة من انتشار فيروس كورونا ، فالبرنامج تدريبي تثقيفي ترفيهي حمل اسمه من حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع خلال حديثه عن رؤية المملكة ، حيث أن كلمة “شغف” تحمل معنى قوة الإرادة في تحقيق الهدف .

من جانبها ذكرت مديرة مركز التعليم المستمر في الجامعة الدكتورة نورة العمري بأن البرنامج جاء ثريا بكافة مجالاته ولمسنا تفاعل الطلبة والطالبات من خلال ما قدم من برامج متميزة خلال الـ 14 يوما الماضية حيث مارس الطلبة جميع أنواع العلوم والمهارات و المعارف والتي من شأنها أن تقدم محتوى ثري للمشاركين بشكل مكثف وبنظام يستطيع الطالب من بعده أن ينظم وقته ويومه وهذا ما نسعى له بأن يكون للطالب هدف يصل إليه حيث جاء البرنامج ليوجه الطالب نحو تحقيق التطلعات وأن يشارك مع زملاءه ليكون فردًا فاعلاً في مجتمعه يثق بنفسه ويعتمد عليها وأن يوصّل الرسالة المنشودة من المعسكر فمركز التعليم المستمر بالجامعة مستمر في تقديم كافة البرامج والمعسكرات التي تنمي المهارة لدى الطلبة إضافة الى تقديم البرامج والدورات التدريبية المختلفة ، والدبلومات المهنية المتقدمة التي تخدم مختلف القطاعات في المجتمع والقطاعين .