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المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”

المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”

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المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”

المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك يُطلق مبادرة ” تبوك في أعيننا”
http://almnatiq.net/?p=1000820

أطلق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عبدالله الشريف أمس مبادرة ” تبوك في أعيننا ” لمعالجة مظاهر التشوُّه البصري في أحياء وشوارع وضواحي المدينة بحضور أعضاء المجلس البلدي وذلك في جادة الأمير فهد بن سلطان بتبوك.
وأوضح الدكتور الشريف أن المبادرة التي تستمر خمسة أيام تأتي بالشراكة مع أمانة المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية والفرق التطوعية مضيفاً أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضاري للمدينة إلى جانب عدد من الفعاليات البيئية والتوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع كافة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة والحرص على استثمار الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع والجهات الحكومية بما يؤدي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويخدم العمل التنموي والخدمي في المنطقة.

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