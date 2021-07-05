أمانة الاحساء : تصاريح الكترونية للذبح في المطابخ الاهلية واتمام جهوزية المسالخ لـ ” الأضحى “

الدمام - المناطق

حددت أمانة الاحساء ممثلة في وكالة الخدمات ” الإدارة العامة لصحة البيئة ” الـ 8 من ذي الحجة (18 يوليو ) كآخر الأيام لتلقي طلبات اصدار ” التصاريح الالكترونية لذبح الاضاحي في المطابخ الاهلية ” خلال موسم عيد الأضحى المبارك 1442هـ ، وبينت الأمانة ان هذه الخطوة تستهدف اتاحة خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية خلال موسم عيد الأضحى.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني ان رفع طلب اصدار تصريح مؤقت لذبح الاضاحي في المطابخ الاهلية سيكون عبر البوابة الالكترونية للامانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط “المؤقت ” والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، على ان يكون هناك تعاون وتنسيق فيمابين الامانة ومديرية الشرطة والايعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ،وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .

في حين أكد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور قاسم الهزوم على انه يتوجب على المطابخ الاهلية الراغبة في ذبح الاضاحي خلال الأيام المسموح بها من شهر ذي الحجة التقيد باللوائح والأنظمة المقرة لذلك ومنها ( أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ، استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق اللوائح والانظمة الخاصة بها، الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، تخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر به جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ ومرتبط بشبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة،الحرص على النظافة الدائمة ، توفير العدد الكافي من الآليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة وجمع المخلفات والنفايات والتخلص منها يومياً وفق الآلية التي تحددها الامانة، تعهد صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح )، مشيراً الى انه تم توجيه رسائل نصية لاصحاب المطابخ تفيدهم بفترة التقديم على اصدار التصريح الالكتروني لذبح الاضاحي .

وأضاف الهزوم … اتمت الأمانة استعداداتها لتجهيز مسالخها الثلاثة لاستقبال قاصديها من المواطنين والمقيمين الراغبين في ذبح اضاحيهم خلال أيام عيد الأضحى بمتابعة واشراف اللجان التنفيذية في ظل تطبيق إجراءات وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) وتعزيزاً للجهود في رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين والقائمين على المسالخ ، وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المستفيدين في استلام وتسليم الذبائح وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، منوهاً الى انه تم تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وصالات للجمعيات والمتعهدين ، كمايتم تكثيف عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي والتي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين ، وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام وبصفة دائمة .