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إقبال واهتمام من سيدات ورائدات الأعمال بالفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة الشرقية

إقبال واهتمام من سيدات ورائدات الأعمال بالفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1000826
الدمام- فتحية عبدالله

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، عن اهتمام وإقبال ملحوظ من سيدات الأعمال والمستثمرات، ورائدات الأعمال في المنافسات الخاصة بالفرص الاستثمارية التي تم طرحها من قبل الأمانة، حيث نجحت العديد من سيدات ورائدات الأعمال في اقتناص الفرص الاستثمارية بالأمانة، والفوز بالمنافسات العامة، وهذا يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – الرامية إلى تمكين وتحفيز المرأة وخلق الفرص التي تتماشى مع تطلعاتها واهتمامها كأحد أهداف رؤية 2030 التي ترتكز على خلق مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر.

من جهته أشار وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الايرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، إلى أن أغلب استثمارات المستثمرات تتركز في الأنشطة السياحية والترفيهية مثل المقاهي والمطاعم وبعض الأنشطة الاستثمارية المساندة المرتبطة بالبيئة.

وقال إن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وتطوير منظومة الاستثمار وتنمية الايرادات وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر اشراك القطاع الخاص في التنمية والتطوير لتعزيز كفاءة الإنفاق.

وأكد م. حمدان العرادي على إتاحة الفرص للجميع للدخول في منافسات الفرص الاستثمارية واستثمار المزايا النسبية للمنطقة الشرقية وما تزخر به من مقومات متنوعة بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وبقية القطاعات.

ودعا عموم المستثمرين ورواد الأعمال من الرجال والنساء الراغبين بالمشاركة التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والاطلاع على الفرص الاستثمارية وتفاصيل المنافسات من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي (فرص) والتطبيق الذكي فرص بكل يسر وشفافية عبر الرابط: ‏https://furas.momra.gov.sa

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