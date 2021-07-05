العثور على مفقود السعيرة بالخفجي متوفَّى

المناطق - الشرقية:

تمكنت جمعية “عون” للبحث والإنقاذ، اليوم (الإثنين)، من العثور على مفقود السعيرة بالقرب من الخفجي متوفى.

وكانت جمعية “عون” قد تلقت بلاغا بفقدان المواطن عبدالرحمن الرشيدي (28) عاماً، ويستقل سيارة “هايلكس 2010″، وذلك بالقرب من محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، حيث انطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه.

وأشارت إلى أنها تلقت من الكنترول الميداني لفريق البحث، خبر العثور على المفقود، متوفىً، بعد ساعات من البحث عنه، وذلك بواسطة أشخاص من قبل أعضاء الجمعية، داعية له بالرحمة والمغفرة.