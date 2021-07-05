أمير الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة

المناطق - واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، يرافقه رؤساء اللجان من مرشحي غرفة الشرقية في مجلس الغرف السعودية.



وأكّد سموه الدور الحيوي والهام الذي تقوم به غرفة الشرقية في دعم قطاع الأعمال بالمنطقة وتميز أعضائها، مما أهلها للحصول على رئاسة لجان مهمة في مجلس الغرف السعودية، مشيراً إلى أن ذلك يُحملهم مسؤولية كبيرة للاستمرار في هذا التميز، وخدمة المنطقة بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.



من جهته أكد العمار حرص الغرفة على القيام بدورها في خدمة القطاع التجاري في المنطقة وعلى مستوى المملكة من خلال لجان مجلس الغرف السعودية.