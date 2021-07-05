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تعرف على شروط التحويل إلى جامعة حفر الباطن

تعرف على شروط التحويل إلى جامعة حفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1000866
المناطق - الشرقية:

تسمح جامعة حفر الباطن بإمكانية التحويل بين الكليات وفق ما تم إعلانه في جدول التقويم الزمني الخاص الجامعة فيما حددت عددًا من الشروط التي يجب توافرها عند التحويل للجامعة.

وأبرزت الجامعة الشروط التي يجب توفرها للتقدم بطلب تحويل من جامعة أخرى إلى جامعة حفر الباطن:

  1. يشترط اجتياز الطالب لمقررات السنة التحضيرية، ولا يقبل تحويل الطالب للسنة التحضيرية.
  2. أن يكون الطالب درس ما لا يقل عن فصلين دراسيين في جامعته، ورصدت له تقديرات ما لا يقل عن 24 وحدة دراسية.
  3. ألا يكون منقطعًا عن الدراسة التي يرغب التحويل منها، وألا يكون مفصولًا تأديبيًا.
  4. ألا يقل معدل الطالب التراكمي ومعدل التخصص عند تقديم طلب التحويل عن (3,00 من 5,00) أو (2.00 من 4.00).
  5. أن يتقدم الطالب بطلب التحويل حسب الجدول الزمني الذي تحدده عمادة القبول والتسجيل.

الاستثناء من شروط القبول

وبحسب موقع الجامعة فإنه يمكن الاستثناء من شرط المعدل لقبول طلبات التحويل الخاصة بالطالبات للكليات المشار إليها في الفقرة 2 من البند (د) أعلاه وفقًا للضوابط التالية:

جامعة حفر الباطن
  • وجود أسباب تضطر الطالبة للانتقال إلى جامعة حفر الباطن مع تقديم الوثائق التي تثبت ذلك (وفاة ولي الأمر، تقاعد ولي الأمر، زواج، طلاق، نقل ولي الأمر خارج مقر الدراسة، ونحوها).
  • ألا يقل معدل الطالبة عند تقديم طلب التحويل عن (2.50) من (5.00) أو (1.50) من (4.00).
  • ألا تكون الطالبة قد درست في جامعة حفر الباطن سابقًا.
  • موافقة مجلس الكلية على تحويل الطالبة.

المستندات المطلوبة 

* سجل أكاديمي رسمي كامل ومختوم ولا يقبل السجل الأكاديمي المستخرج من حساب الطالب.

* صورة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وغير السعودي من أم سعودية (إرفاق ما يثبت ذلك).

* خطاب أو نموذج تحويل معتمد من عميد القبول والتسجــيل في جامعة الطالب موجه لعميد القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن.

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