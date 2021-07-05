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“تقنية الرياض” تعلن افتتاح بكالوريوس الأمن السيراني للبنات

“تقنية الرياض” تعلن افتتاح بكالوريوس الأمن السيراني للبنات
http://almnatiq.net/?p=1000876
المناطق - واس:

أعلنت الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض اليوم عن افتتاح برنامج البكالوريوس في تخصص الأمن السيبراني في الفترة المسائية.

وذكرت عميدة الكلية هيفاء العتيبي أن الهدف من البرنامج هو مد سوق العمل باحتياجاته من الكوادر المتخصصة في محاربة المخاطر المتوقع حدوثها على الشبكة الإلكترونية كافة، مشيرةً إلى أن افتتاح البرنامج يأتي تزامنًا مع حصول المملكة على المرتبة الثانية عالميًا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية للقبول حتى الـ 30 ذو القعدة 1442 على الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ لمن أنهت الدبلوم بأحد التخصصات التالية: شبكات الحاسب، إدارة أنظمة شبكات، دعم فني، برمجيات الحاسب.

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