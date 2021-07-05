أمانة الأحساء تحدد الموعد الأخير لإصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية

المناطق - واس:

حددت أمانة محافظة الأحساء الـ 8 من شهر ذي الحجة المقبل، آخر يوم لتلقي طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لذبح الأضاحي في المطابخ الأهلية خلال موسم عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ.

وتستهدف هذه الخطوة إتاحة خيارات متعددة أمام السكان لذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية خلال موسم عيد الأضحى.

وأوضح وكيل الأمانة للخدمات المهندس فهد الزهراني، أن رفع الطلبات لإصدار تصاريح مؤقتة لذبح الأضاحي في المطابخ الأهلية سيكون عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، مع التقيد بتقديم شهادة لطبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح، وعقد النظافة، ورمي المخلّفات، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية، والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيوقف أي مطبخ غير مرخص، مع تطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور قاسم الهزوم، أن على المطابخ الأهلية الراغبة في ذبح الأضاحي التقيد باللوائح والأنظمة، وأن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول، واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق اللوائح والأنظمة الخاصة بها، وتخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها، وتوفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ، إضافة للارتباط بشبكة تصريف خاصة للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة، وتوفير العدد الكافي من الآليات والمعدات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والتخلص منها يوميًا وفق الآلية التي تحددها الأمانة، مع تعهد صاحب المطبخ بالالتزام بتعليمات عدم الذبح بعد انتهاء فترة السماح، مشيرًا إلى توجيه رسائل نصية لأصحاب المطابخ بفترة التقديم على إصدار التصريح الإلكتروني لذبح الأضاحي.

وبين أن الأمانة أنهت استعداداتها لتجهيز مسالخها الثلاثة لاستقبال قاصديها، بمتابعة وإشراف اللجان التنفيذية في ظل تطبيق إجراءات وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، ورفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين والقائمين على المسالخ، وتقديم الخدمات اللازمة كافة للتيسير على المستفيدين في استلام وتسليم الذبائح، والرقابة الشاملة على عمليات الفحص السليم وغيرها.