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“مدن” تتسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة.. وهذه أبرز مميزاتها

“مدن” تتسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة.. وهذه أبرز مميزاتها
http://almnatiq.net/?p=1000887
المناطق - مكة المكرمة:

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، ‏إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة ‏في حي “العكيشية” على مساحة 45.3 مليون متر مربع‎.

وأبرز المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبدالكريم، أن المدينة ‏تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق ‏طرق مكة المكرمة – الطائف – جدة، وقربها من مدينة السيارات، ‏وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و20 كم إلى وسط ‏المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى ‏‏25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ‏و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي‎.

وبين بأنه بانتهاء إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة ‏المكرمة تكون “مدن” قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى ‏منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف ‏خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م².‏

وأوضح أنه في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى ‏بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل ‏وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء ‏والتأسيس. ‏

يذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” تضم أكثر من 4 آلاف ‏مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من ‏‏780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة.‏

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