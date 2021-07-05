“مدن” تتسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة.. وهذه أبرز مميزاتها

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي “العكيشية” على مساحة 45.3 مليون متر مربع.
وأبرز المتحدث الرسمي للهيئة قصي العبدالكريم، أن المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة – الطائف – جدة، وقربها من مدينة السيارات، وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي.
وبين بأنه بانتهاء إجراءات تسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة تكون “مدن” قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م².
وأوضح أنه في عام 1985م تم تأسيس المدينة الصناعية الأولى بمكة المكرمة على مساحة 730 ألف م² وهي مطورة بالكامل وتضم 74 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.
يذكر أن المدن الصناعية التابعة لـ “مدن” تضم أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، منها أكثر من 780 مصنعاً جاهزاً لدعم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
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