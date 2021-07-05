فيديو.. شاحنة تسحق عددا من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية بمحايل عسير

المناطق - عسير:

شهدت محافظة محايل عسير، اليوم (الإثنين)، حادثاً مروعاً لشاحنة سحقت عددا من المركبات المتوقفة عند إحدى الإشارات المروية الواقعة بالقرب من طريق أبها.

وأظهر مقطع فيديو متداول، عددا من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف.

وتسبب الحادث في أضرار جسيمة بعدد من المركبات، فيما لم يعرف حتى الآن عدد الإصابات أو سبب الحادِث.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغ عن وقوع حادث تصادم بمحافظة محايل.

و أضاف الألمعي أنه في تمام الساعه: 09.38 صباح اليوم الاثنبن وقع حادث عند إشارة الضرس بمحافظة محايل عسير.

و أردف الألمعي أنه جرى توجيه ثلاث فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود أربع اصابات بالموقع، وحالتين وفاة، وحاله خطيرة وحالة متوسطة وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقل جميع الحالات إلى مستشفى محايل العام عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر، نسأل الله الرحمه والمغفره للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

كما تنوه هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير بأخذ الحيطه والحذر وفي حال وجود حالة طارئه لاقدر الله بإمكانكم الاتصال على الرقم ٩٩٧ أو عن طريق تطبيق أسعفني.