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أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

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أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1000905
المناطق- تبوك - فايز السميري:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بحضور أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة على ما  تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من حكومة خادم  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لينعم أبناء هذا الوطن بالسكن المناسب، منوهاً سموه بأهمية مبادرة الإسكان التنموي كإحدى أهداف رؤية المملكة 2030، لتلبية احتياجات المجتمع من الوحدات السكنية.

وأشاد سموه بجهود معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان  وجميع العاملين بالوزارة عقب ذلك تم استعراض ما تم إنجازه من قبل اللجنة خلال الفترة الماضية، التي تمثلت في تسليم الوحدات السكنية وأراضي للبناء عليها للمستفيدين بالمنطقة، وآلية الاستفادة من منصة جود للحالات الإنسانية.

كذلك تم استعراض  أبرز التوصيات والقرارات للاجتماع السابق وما تم فيها من إجراءات ومستوى الإنجاز وتحقيق المهام والمستهدفات.

كما اطلع سموه على تقريرعن أبرز مشاريع الإسكان التنموي والخطط المستقبلية، والاتفاقيات التي وقعتها الجمعيات الخيرية بالمنطقة مع الوزارة، بالإضافة إلى جهود المتطوعين مع الإسكان للتعريف بمنتجاته والجهات والأفراد المستحقة للإسكان، وتضافر الجهود مع الجهات الحكومية والخيرية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وحث سمو أمير تبوك القطاعات المعنية بالمنطقة على سرعة إنجاز المهام وتسهيل الإجراءات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر المستفيدين من الإسكان التنموي ومواصلة الجهود لاستكمال جميع الطلبات لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها التوصيات الازمة.وفي ختام الاجتماع سأل سموه الله العلي القدير بان يديم على بلادنا امنها وعزها وازدهارها في ظل القيادة الحكيمة.

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