احدث الأخبار

إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 جامعة حائل تستقبل طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 هل تعاني الكوابيس؟.. تخلص منها بهذه الطريقة
أبرز المواد
 فيديو.. شاحنة تسحق عددا من المركبات المتوقفة عند إشارة مرورية بمحايل عسير
أبرز المواد
 “مدن” تتسلم المدينة الصناعية الثانية بمكة.. وهذه أبرز مميزاتها
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل 15 وفاة و1247 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تحدد الموعد الأخير لإصدار تصاريح الذبح بالمطابخ الأهلية
أبرز المواد
 “تقنية الرياض” تعلن افتتاح بكالوريوس الأمن السيراني للبنات
أبرز المواد
 “الرصد الإسكاني”: 29% نمو في المعروض السكني الجديد
أبرز المواد
إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي

إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي

أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

“هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

أبرز المواد
أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أبرز المواد
أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة

أبرز المواد

إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي

إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي
http://almnatiq.net/?p=1000914
المناطق - الرياض:

وضعت قواعد المنشأ الوطنية التي صدرت مؤخراً عدة ضوابط بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المُصنعة.

وتضمنت القواعد أن تعامل البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملة البضائع الأجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الضرائب ” الرسوم ” الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق والأسواق الحرة.

كما نصت على ألا تكتسب السلعة صفة المنشأ الوطني إذا كان أحد مكوناتها منتجًا أو مصنعًا في الكيان الصهيوني أو كان أي من العناصر المحايدة من رأس المال المنتج لها مملوكًا كليًّا أو جزئيًّا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل.

يشار أن القواعد احتوت على 34 مادة، واشترطت لتمتع المنتجات بالتعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول، وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

“هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة

أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة

أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*