فلكية جدة: القمر يقترن بنجوم الثريا السبع غداً

المناطق - مكة المكرمة:

يرصد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس يوم غد الثلاثاء، هلال القمر قرب عنقود نجوم الثريا الذي يعرف أيضا بتسمية الشقيقات السبع بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.



وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هلال القمر والثريا سيكونان بالأفق الشرقي حيث سيكون العنقود إلى أعلى يسار القمر – بالنسبة للراصد – ولكن الثريا لن تكون مشاهده بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء ولكن يمكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار، مفيداً أن عنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر, مبيناً أن ما يخص النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا يزين ليالى فصل الشتاء.



وأضاف: “بحسب القياسات الحديثة فإن نجوم الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنه مضت بالمقارنة مع 4 مليارات سنة ونصف لعمر الشمس، ونجوم عنقود الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية بينها وتندفع سويا عبر الفضاء والعديد من نجوم الثريا يسطع مئات المرات أكثر من الشمس”.



يشار إلى أن عنقود الثريا لن يكون واضحًا للعين المجردة من داخل المدن ولكن تم إبرازه لتوضيح موقعه بالنسبة للقمر فقط.

