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أمير القصيم يعزي مدير الأحوال المدنية بالمنطقة بوفاة والديه

أمير القصيم يعزي مدير الأحوال المدنية بالمنطقة بوفاة والديه
http://almnatiq.net/?p=1000920
المناطق - القصيم:

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة  لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم الأستاذ مطلق الثبيتي في وفاة والديه رحمهما الله.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة بمنزله بمدينة بريدة، اليوم ، سائلاً الله العلي القدير أن يربط على قلوب أخوته والأسرة كافة، وأن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ، ويسكنهما فسيح جناته ، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه، قدم  الأستاذ مطلق الثبيتي وكافة أفراد الأسرة شكرهم وتقديرهم لسموه على مواساته لهم في وفاة والديهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.

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