احدث الأخبار

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها
أبرز المواد
 بمليون دولار.. المملكة تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه
أبرز المواد
 جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة
أبرز المواد
 أمير القصيم يعزي مدير الأحوال المدنية بالمنطقة بوفاة والديه
أبرز المواد
 فلكية جدة: القمر يقترن بنجوم الثريا السبع غداً
أبرز المواد
 إيقاف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة واستبعاد منتجات الاحتلال الإسرائيلي
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تعلن عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة
أبرز المواد
 أمير تبوك يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم: توفير 874 مسكنًا للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
أبرز المواد
 جامعة حائل تستقبل طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم
أبرز المواد
 هل تعاني الكوابيس؟.. تخلص منها بهذه الطريقة
أبرز المواد
آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

أبرز المواد
بمليون دولار.. المملكة تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان

بمليون دولار.. المملكة تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان

أبرز المواد
وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

أبرز المواد
جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

أبرز المواد

جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=1000927
المناطق - واس:

استقبلت جامعة جازان خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية بعد فتح بوابة القبول يوم أمس، حيث تمتد مدة التقديم حتى الجمعة الموافق ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.

وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تسخير الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية كافة للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.

من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات، وصولًا لإعلان النتائج، مبينًا احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب التالية: “30٪ للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و30٪ لاختبار القدرات العامة، و40٪ للاختبار التحصيلي”، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40٪ للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و60٪ لاختبار القدرات)، فيما ستحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية.

روابط ذات صلة

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها
بمليون دولار.. المملكة تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان

بمليون دولار.. المملكة تدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان
وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*