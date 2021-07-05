جامعة جازان تستقبل أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني خلال 24 ساعة

المناطق - واس:

استقبلت جامعة جازان خلال الساعات الـ 24 الماضية أكثر من 14 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس ودبلومات كليتي المجتمع والتطبيقات الصناعية بعد فتح بوابة القبول يوم أمس، حيث تمتد مدة التقديم حتى الجمعة الموافق ٢٩ ذي القعدة ١٤٤٢هـ.



وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تسخير الإمكانات التقنية والخدمات الإلكترونية كافة للتسهيل على الطلاب والطالبات في إجراءات عملية القبول مع تحقيق الشفافية والعدالة لهم.



من جهته أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها، بدءًا من إدخال الطالب للبيانات، وصولًا لإعلان النتائج، مبينًا احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات وفق النسب التالية: “30٪ للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و30٪ لاختبار القدرات العامة، و40٪ للاختبار التحصيلي”، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40٪ للمعدل التراكمي للثانوية العامة، و60٪ لاختبار القدرات)، فيما ستحدث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة، لمن له طلب قبول في الجامعة، دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل، حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية.