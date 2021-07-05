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وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

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وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه

وكيل إمارة جازان يستقبل محاربة السرطان ويتسلم كتاب عن مراحل علاجه
http://almnatiq.net/?p=1000930
المناطق - جــازان - فضه عطيف:

استقبل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر في مكتبه بديوان الإمارة اليوم ، محاربة السرطان الأستاذة ريم بنت سعود بركة العنزي والفريق المرافق لها.

كما تسلم الدكتور الصقر، خلال الاستقبال الاصدار الأول من كتابها ” فوضى الجسد” الذي يحكي عن مراحل العلاجية لمرض السرطان، والذي تشيد فيه بجهود الكادر الطبي بقسم الاورام بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وأطلع وكيل الإمارة ، على محتوى الكتاب ، مشيدا بأهمية ما يحمله المؤلف من معلومات تنعكس إيجاباً على امراض السرطان و الدور الهام بالتعريف بالسرطان وطرق علاجه ، و بالرعاية والاهتمام والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ومتابعة وحرص سمو أمير المنطقة وسموه نائبه ، لمرضى السرطان من خلال المراكز المتخصصة في ذلك.

من جانبها عبرت رئيسة فريق محاربة السرطان الأستاذة ريم العنزي واعضاء الفريق المرافق عن بالغ اعتزازهم وسرورهم  بهذا اللقاء وبإشادة وكيل إمارة المنطقة  , مؤكدين على الحافز للعطاء والبذل لما فيه خدمة الدين والوطن , راجياً أن يحقق الكتاب وهذه التجربة الفائدة المرجوة منها .

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