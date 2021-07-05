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آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

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آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها

آل دغيم وآل مبارك يُدشنان ورشة لنشر ثقافة العمل التطوعي في السياحة بأبها
http://almnatiq.net/?p=1000935
المناطق - عسير:

بمشاركة ٤٥ متطوعًا ومهتمًا وعاملًا بالقطاع السياحي، انطلقت ورشة “نشر ثقافة العمل التطوعي بالقطاع السياحي” في قرية بن عضوان السياحية في بللحمر شمال أبها.

وشارك مدير عام إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستاذه مشاعل آل مبارك ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي الاستاذ خالد آل دغيم في الورشة الأولى.

وأوضحت آل مبارك أن العمل التطوعي يحتاج لفئات خاصة من الناس، لديها استعدادات معينة للقيام بأدوار مجتمعية على النحو الذي تحبه وترتضيه وتحلم به لمجتمعها، وتسعى لصناعته بأيادي مصرة على البذل والعطاء.

وقالت آل مبارك إن السياحة التطوعية يقوم بها أفرادًا يبادرون في هذه الأعمال بحب وشغف ويقومون بأدوار إيجابية تطوعية في أي وقت وأي مكان، ولا تثنيهم أوقات راحتهم عن ممارسة مثل هذه الأدوار، في رحلات السفاري الصحراوية، وزراعة وغرس الأشجار والنباتات، وتمهيد الطرق كعمل تطوعي مواز للاستمتاع بالرحلة السياحية في قلب الصحراء, وكالسياحة الشاطئية، والعمل على تنظيف وتنقية الشواطيء والسواحل، بموازاة الاستمتاع بالرحلة الشاطئية، وكذلك قد يقوم المتطوعون بأعمال نظافة البيئة وأماكن تواجد السياح ويقل دور السائح المتطوع أو يزيد حسب رغبته في القيام بهذا العمل.

وأكدت آل مبارك أن منصة العمل التطوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جاءت لتمكين المتطوعين من العمل التطوعي في المكان والزمان والمجال الذي يناسب خبراتهم ومهاراتهم، كما تتيح المنصة توثيق ساعات التطوع للمتطوع وإصدار شهادة تطوعية له.

وأضافت: “نسعى إلى أن يكون التطوع وفقًا للمعيار الوطني السعودي للتطوع الذي جرى اعتماده مؤخرًا للمساهمة في تحقيق الريادة في إدارة التطوع بالقطاعات المختلفة”، مُشيدة بشراكة جمعية الإعلام السياحي مع إدارة التطوع بالوزارة في تعزيز مفهوم العمل التطوعي في قطاع السياحة.

في السياق نفسه، أوضح خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإعلام السياحي أن القطاع يساهم في تطوير العمل التطوعي ليكون عملًا مؤسسيًّا مواكبًا لرؤية المملكة 2030، ولتمكين ومشاركة الشباب واحتواء جهودهم وتنظيمها في العمل التطوعي، بوصفه قيمة إنسانية نبيلة تعزز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، إضافة إلى تعزيز إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والمتطوعين في خدمة المجتمع.

وأكد آل دغيم أن هناك تحضيرات لتدريب الفرق التطوعية في مجالات مختلفة في قطاع السياحة وهناك برنامج التربية السياحية الذي أطلقته الجمعية مؤخراً وكل هذه الجهود هدفها إبراز أهمية السياحة كرافد إقتصادي مهم في التنمية وأختتم آل دغيم حديثه قائلاً إن العمل التطوعي اليوم أصبح عمل مؤسسي يستفاد منه ويفجر طاقات الشباب و ينعكس على الفرد والمجتمع بالفائدة ويبرز توجه الوزارة في صناعة السياحة من خلال مشاريع كبرى في كل أنحاء المملكة وابراز إرثها الحضاري والثقافي والتاريخي.

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