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لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تدرس التوسع في مدارس الطفولة المبكرة

لجنة الاستعداد في تعليم تبوك تدرس التوسع في مدارس الطفولة المبكرة
http://almnatiq.net/?p=1000956
المناطق- تبوك - فايز السميري:

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1443هـ في تعليم تبوك، اليوم، اجتماعها الخامس برئاسة المدير العام للتعليم في منطقة تبوك رئيس اللجنة إبراهيم بن حسين العُمري، وبحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة.

وأوضح أمين الإدارة موسى الحربي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب الاطلاع على مهام وبرامج اللجنة في هذا السياق، كما تناول الاجتماع محاور عدة من أبرزها مرحلة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، وأوضاع مدارس الأبناء والاطلاع على تقارير إدارات شؤون المعلمين التجهيزات المدرسية والمباني والموارد البشرية. 

وأكد مدير التعليم على أهمية الاستعداد الجيد والعمل بصورة تكاملية بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة، ورفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء باستمرار من قبل أعضاء اللجنة عبر برنامج الاستعداد الإلكتروني، ومتابعة مؤشرات أداء أعمال الاستعداد كما حث على رفع الوعي لدى المجتمع التعليمي بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا حرصاً على العودة الطبيعية وسلامة المجتمع، وانتظام العملية التعليمية.

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