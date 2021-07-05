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الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لعشر ذي الحجة ببرامج دعوية متنوعة

الشؤون الإسلامية بجازان تستعد لعشر ذي الحجة ببرامج دعوية متنوعة
http://almnatiq.net/?p=1000961
المناطق_واس

تستقبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة جازان ، العشر الأول من شهر ذي الحجة بباقة متنوعة من البرامج الدعوية تحت عنوان ” فضل أيام عشر ذي الحجة ” ، بعدد من الجوامع والمساجد في مدينة جيزان ومحافظات ومراكز المنطقة.
وبين فضيلة المدير العام لفرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، أن هذه البرامج تأتي تزامناً مع قرب دخول أيام وليالي فاضلة تضاعف فيه الأعمال والبرامج هي: “اسأل عن عشر ذي الحجة ، ما هي الأعمال التي يستحب فعلها في هذه الأيام ، وكيفية أداء نسك الحج ومحضوراته، ومنزلة الحج في الإسلام” ، مضيفاً أن هذه البرامج الدعوية ، تعد ضمن اهتمامات فرع الوزارة بمنطقة جازان التي تحث على استغلال هذه الأيام المُباركة وما لها من فضل وأجر عظيم عند الله ويستدعي من العبد أن يجتهد فيها ، ويكثر من الأعمال الصالحة، وأن يحسن استقبالها واغتنامها .

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