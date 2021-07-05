أمير القصيم يشهد توقيع اتفاق شراكة بين “التنمية الاجتماعية” ببريدة وعنيزة و”الراجحي”

المناطق - القصيم:

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم, توقيع اتفاقية شراكة بين مركزي التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة وبمحافظة عنيزة بالمنطقة ، مع مصرف الراجحي.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التواصل السريع بين المصرف والمركزين لتحقيق سرعة الإنجاز في تحديث الحسابات الخاصة بالقطاع الغير ربحي، وكذلك الإنجاز السريع في فتح الحسابات البنكية للجمعيات الجديدة وكذلك الصناديق العائلية والمؤسسات واللجان ، وتهيئة بيئة العمل في القطاع الغير ربحي للموظفين السعوديين من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنوك وكذلك الخدمات الأخرى لتكون بيئة جاذبة للموظف.

كما أن البنك سيقدم مشاركات مجتمعية بتفعيل دوره للمسئولية الاجتماعية ومساندته للبرامج التنموية التي تقدم من المركزين ، وأيضا اقامت لقاءات دورية مع القطاع الغير ربحي.

وأشار الأمير إلى أهمية تفعيل البرامج المجتمعية بالتعاون مع القطاعات والجهات الأخرى ، منوّهاً بدور المصرف لتعزيز مسؤليته الاجتماعية عبر برامجه المتعددة لخدمة المواطنين والمواطنات , وجهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ، ودعم أبناء وبنات المجتمع ومساعدتهم على البناء والعطاء ، مثمناً للقيادة الرشيدة أيضاً دعمها الذي لاينقطع لهذا القطاع الثالث الحيوي والمهم حتى يؤدي دوره على أكمل وجه في خدمة الوطن والمواطن.

حضر التوقيع وكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق.